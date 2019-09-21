تعرف على مواصفات ساعة هواوي الجديدة GT2

السبت 21 سبتمبر 2019

ساعة هواوي

كتب متابعات_الخليج 365

في إشارة واضحة لعدم إحداث الحظر التكنولوجي الأمريكي على شركات التكنولوجيا الصينية تأثيرا قويا، أزاحت شركة هواوي Huawei اليوم النقاب عن ساعاتها الذكية الجديدة جي تي 2 " Watch GT 2" بأشكال وألوان متعددة.ساعة هواوي



وبحسب موقع theverge.com فإن ساعة هواوي Huawei الجديدة سوف تدعم نظام تشغيل هارموني أو إس Harmony OS التابع للشركة الصينية لتكون ساعة جي تي 2 " Watch GT 2" من أولى المنتجات التي ستعتمد على أول نظام تشغيل صيني.

وتتميز ساعات جي تي 2 " Watch GT 2" من طراز 46 ملم والتي يصل عمر بطاريتها إلى أسبوعين بشاشات الأوليد OLED مقاس 1.39 بوصة بدقة 454 × 454 وحزام بقياس 22 ملم.

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أما الطراز الأصغر والأخف وزنا من ساعات جي تي 2 " Watch GT 2" سوف يكون متوافرا بشاشات الأوليد OLED بأبعاد 1.2 بوصة بدقة 390 × 390 وحزام بقياس 20 مم.

وأعلنت هواوي Huawei خلال المؤتمر عن اعتماد طرازي ساعاتها الجديد المقاومين للمياه حتى عمق 50 مترا على شريحة Kirin A1 التي تنتجها الشركة كما تتوافر تقنية بلوتوث 5.1 " Bluetooth 5.1" وخاصية تحديد المواقع GPS بالإضافة إلى خاصية مستشعرات فائقة التطور لقياس معدل نبضات القلب.

وسوف تقدم ساعات جي تي 2 "Watch GT 2"، التي تتسع مساحتها التخزينية لـ500 أغنية، بيانات فائقة الدقة لتتبع اللياقة البدنية حيث تتنوع ما بين تحليل الأداء البدني وعرض المؤشرات الحيوية للجسم وعدد الكيلومترات المقطوعة خلال ممارسة جميع التمارين والألعاب الرياضية المختلفة.

وفيما يتعلق بخاصية إجراء المكالمات فتقنية البلوتوث سوف تتيح لمستخدمي ساعات جي تي 2 "Watch GT 2" إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من الساعة في حال وجودها على بعد لا يزيد على الـ150 مترا عن الهاتف.