إعلان لعبة Call of duty للهواتف الذكية

السبت 21 سبتمبر 2019
لعبة
بعد طول انتظار أعلنت شركة Activision المطورة للعبة Call of Duty الخميس، عن إصدارها نسخة لهواتف آيفون وأندرويد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ستتوفر لعبة Call of duty Mobile والتي تم تطويرها في استديو Tencent's Timi Studio بداية الشهر المقبل بشكل مجاني وستكون متاحة في جميع البلدان التي تدعم متجر جوجل بلاي ومتجر أبل للتطبيقات، وفقا لموقع Engadget التقني.
ستجمع اللعبة عناصر وشخصيات من نسخة قديمة للعبة مثل Black Ops و ٫Modern Warfare وستشمل نسخة الهواتف الذكية على وضع Battle Royale الذي يدعم وجود 100 لاعب على خريطة مفتوحة ضخمة مغايرة للخريطة التي تتوفر في المنصات الأخرى.
وسيتيح للمستخدمين اختيار اللعب في مسابقات منفردة أو ثنائية أو رباعية عبر البر والبحر والجو مثل طائرات الهليكوبتر الحربية.
وستوفر الشركة المطورة أسلحة متنوعة للاعبين وأنماط قتالية جديدة مقارنة بنسخة وحدات التحكم مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس.
وتعتبر هذه النسخة الأولى في الهواتف الذكية، حيث كانت حصرية لأجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس.
تهدف الشركة المطورة لمنافسة الألعاب الحربية والتنافسية ومضاهاة نجاح لعبتي PUBG وفورتنايت الكبير وشهرتهما الواسعة حول العالم.
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