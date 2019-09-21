هواوي تكشف رسميا عن تلفازها الذكي الجديد

السبت 21 سبتمبر 2019

تلفاز

كتب متابعات_الخليج 365

لم تكتف هواوي Huawei خلال عقد مؤتمرها اليوم الخميس، بالإعلان عن هاتفها الجديد ميت 30 برو "Mate 30 Pro" فعملاقة التكنولوجيا الصينية أزاحت الستار عن تلفازها الذكي الجديد فيجن برو تي في "Vision Pro TV".



وبحسب موقع theverge.com فإن تلفاز هواوي Huawei الجديد يعد من الأجيال الأكثر تطورا في مجال صناعة أجهزة التلفزيون الذكية Smart TV حيث سيكون التلفاز الجديد بدقة وجودة الـ4K كما سيتمتع بمميزات متعددة تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي AI.

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وأوضحت شركة هواوي Huawei أن أجهزة تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV" سوف تتوافر بـ4 قياسات مختلفة سيوجد منها مقاسان في الأسواق العالمية هما الـ65 بوصة و75 بوصة، على أن يتم طرح مقاسي الـ55 والـ85 بوصة في وقت لاحق.

وزودت أجهزة تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV" التي تتميز بالأناقة النابعة من الإطارات المعدنية الرقيقة بكاميرا منبثقة لا تظهر إلا عند إجراء محادثات ومكالمات الفيديو المرئية، كما أعددت الشركة الصينية تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV" محورا للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية التي تدعم نظام HiLink.

وبجانب المميزات السابقة ستوجد مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتطورة في أجهزة تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV" حيث ستدعم الأوامر الصوتية وخاصية التعرف على الوجه بجانب حجب وتقليل نسبة انبعاثات الضوء الأزرق من شاشة التلفزيون لحماية أعين الأطفال، وأخيرا سوف يكون لمستخدمي هاتف ميت 30 برو "Mate 30 Pro" القدرة على التحكم عن بعد في أجهزة تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV".

يذكر أن أجهزة تلفزيون فيجن برو تي في "Vision Pro TV" سوف تدعم نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي Huawei هارموني أو إس "Harmony OS" إثر الحظر التكنولوجي الأمريكي على شركات التكنولوجيا الصينية بشكل عام.