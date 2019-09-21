أمازون تستهدف العملاء الذين يصرون على الدفع النقدي

السبت 21 سبتمبر 2019

أمازون

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة "أمازون" العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أن زبائنها سيتمكنون من دفع ثمن مشترياتهم نقدا، باستخدام رمز فريد سيتعين عليهم تقديمه لوكالة متخصصة في تحويل الأموال.



وهذا النظام المسمى "أمازون باي كود" موجود في 19 بلدا آخر. وقد أطلق في مطلع العام الحالي في بلدان لا يمكن استخدام العملة المحلية فيها على الموقع الإلكتروني، منها تشيلي وكولومبيا وإندونيسيا وكينيا وتايوان.

وقال بن فولك مدير المدفوعات لدى "أمازون": "نعمل باستمرار على الابتكار من أجل تحسين الظروف التي يقوم فيها زبائننا بالتسوق، ونحن فخورون لتوسيع نطاق (باي كود) إلى زبائننا في الولايات المتحدة".

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وتحدث البيان عن معلومات نشرها الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أظهرت أن 77 % من المدفوعات في الولايات المتحدة قام بها أشخاص حضوريا في نقاط البيع العام الماضي.

كما أوضحت البيانات أن العمليات النقدية استحوذت على 39% من إجمالي التعاملات المالية.

وسيتمكن المستهلكون الأمريكيون من الدفع في أي من الـ150 ألف فرع لشركة "ويسترن يونيون" المتخصصة في تحويل الأموال حول العالم، من دون تكاليف إضافية.

وستدمج هذه الخاصية مع نظام "أمازون كاش" الذي يسمح بإضافة رصيد على الحساب الإلكتروني من خلال الدفع نقدا لدى بعض الشركاء.