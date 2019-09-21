بصوت مؤذن الحرم المكي “بن علي”.. أبها توحّد الأذان في مساجدها الأحد المقبل

أعلنت إمارة منطقة عسير، يوم الأحد المقبل احتفالاً باليوم الوطني الـ89، عن توحيد الأذان في مساجد وجوامع مدينة أبها، ضمن فعاليات “همة حتى القمة”، بصوت مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ محمد بن علي، وهو أحد أبناء منطقة عسير.

وستبدأ فعاليات اليوم الوطني بآيات من القرآن الكريم، بصوت القارئ حاتم آل رايزه، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، وهو أحد أبناء المنطقة، كما يتضمن الاحتفال منصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات الرائدة.

وتتركز الفعاليات على بطولات رجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود، وتحتفي بأسر الشهداء والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وتضم الفعاليات حزمةً من العروض الفنية والشعبية على مساحة 4كم، وسيتم توزيعها على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثقافية والتراثية والترفيهية، ليكون استعراضاً غير مسبوق للمنطقة.