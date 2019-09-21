مصر تحقق رابع أعلى نمو بمعدلات الأداء العالمي في مؤشر تنافسية السفر والسياحة

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، والذي صدر في سبتمبر الجاري، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت من المركز الـ 60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.

وأوضحت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط أن تقرير التنافسية الذي أعده منتدى الاقتصاد العالمي، يأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تؤدي إلى نمو مستدام في قطاع السياحة ويرفع القدرة التنافسية، وهذه هي رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

Advertisements

وأشارت إلى تصدر مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، والذي يقاس وفقا لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، حيث تقدمت فيه مصر من المركز الـ 22 إلى المركز 18، وتطور إستراتيجيات التسويق والترويج السياحي؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.

ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة في 140 دولة حول العالم، ويأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تضعها الدول والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تساهم بدورها في رفع تنافسية الدول.