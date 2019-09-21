شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن… مقتل قائد عسكرى بارز من جماعة "الحوثيين " بغارة للتحالف العربى فى حجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قتل قائد عسكري رفيع في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، امس الجمعة، بقصف شنه طيران التحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة.
وأشار إلى أن القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني لـ"أنصار الله" في محافظة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن… مقتل قائد عسكرى بارز من جماعة "الحوثيين " بغارة للتحالف العربى فى حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.