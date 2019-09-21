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ملكة جمال الهند.. عجوز في سن الـ67
السبت 21 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
حصدت سيدة تدعى جولييت ماسكارينهاس بيريرا تبلغ من العمر 67 عاماً لقب ملكة جمال الهند، إذ قرأت بعد تقاعدها من العمل عن فرصة للمنافسة في مسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، وشاركت بها حتى نجحت في الفوز بلقب سيدة الهند للولاية في فئة "سوبر كلاسيك" فوق الـ60 سنة.
وقالت جولييت في تصريحات أبرزها موقع "دايجي وورلد" إنَّ فرصة المشاركة بمثل هذه المسابقات لم تكن متاحة لها في سبعينات القرن الماضي، وعندما عملت بمسابقة ملكة جمال "مانجالور"، تمَّ تشجيعيها على المشاركة وفازت بالمركز الثاني، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، والتي قُسِّمت إلى 3 فئات عمرية من 22 إلى 40، ومن 40 إلى 60، ومن 60 إلى ما فوق.
وحصدت جولييت 3 جوائز بمسابقة ملكة جمال ولاية "كارناتاكا"، فإضافة إلى تتويجها بسيدة ولاية كارناتاكا "السوبر كلاسيك" فقد توِّجت بلقب "السيدة الأكثر شعبية" إذ حصلت على أكثر من 85% من الأصوات.
وشهدت المسابقة العديد من الجولات المثيرة للاهتمام، من بينها جولة للياقة البدنية؛ إذ كان على جولييت وغيرها من المتنافسات، ارتداء الملابس وتقديم نشاط رياضي أو لياقة بدنية.
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