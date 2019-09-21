شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، امس الجمعة، القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة ، حسبما نشرت روسيا اليوم للانباء .

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

وجاء في البيان أيضا أن بوجدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.