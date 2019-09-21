شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل 7 من الحوثيين شمال شرقي صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل 7 عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في هجوم لقواته بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد لواء "حرب1" العميد محمد الغنيمي، إن "القوات نفذت عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات للحوثيين في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، كانت في طريقها إلى جبال الغربة والجربة المحاصرة من اللواء".
وأضاف العميد الغنيمي: "أسفرت العملية عن مقتل 7 عناصر من الحوثيين وإصابة عدد كبير منهم واستعادة أسلحة تابعة لهم".
وأكد "الجاهزة للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر الحوثيين القيام بها".
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