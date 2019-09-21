فتاة بلغارية تنفق الآلاف للحصول على لقب أكبر شفاه فى العالم

السبت 21 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

دائما ما تبحث السيدات عن مظهر لائق وجذاب حسب وجهة نظرهن، والإعتناء بالجمال ليس له علاقة بالسن أو الجنسية أو غيره ولكن هناك مهووسات بالظهور بمظهر جميل ومثير فى ذات الوقت، والملفت للانتباه وهو ما فعلته أندريا إميلوفا إيفانوفا الفتاة التى تبلغ من العمر 22 عاما من بلغاريا، فهى دائما ما تهتم بجمال مظهرها وتبحث عن الأمور الملفتة ولكن ما فعلته هذه المرة ربما الأكثر إثارة وفقًا لما نشر فى "ديلى ميل".



فقد ظهرت "أندريا" بشفاه كبيرة الحجم مؤكدة أنها أنفقت آلاف الجنيهات فى رحلتها للوصول إلى هذا الحجم، وتوجهت إلى الكثير من العيادات لتطرق أبواب الأطباء لمساعدتها فى الوصول إلى مبتغاها والمتمثل فى الحصول على لقب صاحبة أكبر شفاه فى العالم.

Advertisements

وعندما سئلت عن ردود أفعال المحيطين بها عن مظهرها الجديد أكدت أن هناك آراء سلبية وإيجابية وأغلب الآراء السلبية كانت من السيدات ولكن هناك الكثيرين نال مظهرها إعجابهم وفى نهاية المطاف فهى تسير بمبدأ الحرية الشخصية وأنها لا تبحث عن آراء الناس بها ولكن تفعل وتظهر ما يرضيها هى فقط لا غير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة dailymail فإنها تؤكد على أن النساء فى بلغاريا يبحثن عن الشفاه الكبيرة طوال الوقت ويتوجهن لإجراء عمليات تجميل لتكبير الشفاه، أو حقنها للظهور بحجم أكبر ولكنها لا تحب مقارنة نفسها بأحد ولكن رأيها وإعجابها بنفسها هو الأهم.