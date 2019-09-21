إصابة 74 فلسطينياً في غزة.. وغليان بالقدس ضد الاستيطان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 74 فلسطينياً، أمس، بنيران الاحتلال «الإسرائيلي» على حدود قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في القطاع أن الطواقم الطبية تعاملت مع 74 إصابة بجروح مختلفة، منها 48 إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة مسعفين متطوعين من قبل الاحتلال خلال الجمعة 75 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة، والتي تحمل اسم «التضامن مع لاجئي لبنان». ووصل الشبان الفلسطينيون إلى مخيمات العودة برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا وهم يحملون شعارات تدعم حق العودة وتطالب بالحياة الكريمة للاجئين في لبنان. وانتشر العشرات من جنود الاحتلال مقابل مخيمات العودة مع وجود آليات عسكرية قريبة من المكان.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي أكدت سلمية التظاهرات.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أعقبت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتجون على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس.

وأقام الفلسطينيون وسط صحراء قاحلة تمتد من شرقي القدس حتى البحر الميت خيمة اعتصام تقابل خيمة نصبها مستوطنون على تلة مجاورة يرفض السكان ادعاءهم بشرائهم لها. وأدى المشاركون في خيمة الاعتصام صلاة الجمعة على بعد مئات الأمتار من الخيمة التي أقامها المستوطنون. وبعد انتهاء صلاة الجمعة توجه العشرات وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات الوطنية وهتافات تطالب المستوطنين بالرحيل.

واعترضت قوات الاحتلال طريق المشاركين في الاعتصام وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما وقفت مجموعة من المستوطنين خلف الجيش تراقب الأمور.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال اقتحام جنود الاحتلال منطقة صافا شمال بلدة بيت امر في مدينة الخليل ومصادرة المركبة التي كانوا يستقلونها. فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين القادمين من مستوطنة «كرمي تسور» جنوب بيت امر بحماية قوة من جيش الاحتلال. وهاجم مستوطنون وسط حراسة جيش الاحتلال عدداً من المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم قرب بلدة «برقا» شرقي رام الله مما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما سلمت قوات الاحتلال جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية وعمر يونس من سنيريا بمحافظة قلقيلية. وقالت وسائل إعلام «إسرائيلية»، إن 448 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.

(وكالات)