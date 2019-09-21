تكريم وفقرات فنية في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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خطفت نجمات السينما المصرية والعربية، الأضواء في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول، وسط أجواء ساحرة؛ إذ شهدت السجادة الحمراء عرضاً لافتاً لأزياء النجوم وصرعاتهم الجديدة.

وقال انتشال التميمي، مدير المهرجان: الدورة الثالثة، تحمل الكثير من الطموح والأهداف عبر نخبة منتقاة من الأفلام في مسابقات المهرجان الثلاث.

شمل برنامج الحفل، فقرات فنية متنوعة شارك فيها الممثل أكرم حسني وفرقة مياس اللبنانية والمغنية السورية فايا يونان. وكرم المهرجان في الافتتاح المخرجة الفلسطينية مي مصري، بمنحها جائزة (الإنجاز الإبداعي) التي تسلمتها من المخرج هاني أبو أسعد. وشارك النجم المصري العالمي مينا مسعود، في حفل الافتتاح، بتقديم جائزة مؤسسته الخيرية «EDA»، للفنانة المغربية نسرين الراضي، عن فيلمها «آدم». وأعلنت النجمة المصرية منى زكي، في حفل الافتتاح، عن توقيع اتفاقية، بين المهرجان ومنظمة «يونيسف» الدولية، تستمر لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

تتضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، حفلاً موسيقياً يشارك فيه 70 عازفاً، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، على هامش الاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس.