الإمارات تزود مستشفيات تعز بـ 12 طناً من المكملات الغذائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زودت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، مستشفيات محافظة تعز اليمنية ب12 طناً من المكملات الغذائية. ويستهدف الدعم الإماراتي، الذي جرى تسليمه لمكتب الصحة العامة بمحافظة تعز، علاج حالات سوء التغذية الحاد في أوساط الأمهات والأطفال الذين يتوافدون على مستشفيات المحافظة؛ لتلقي الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر، أن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المخصصة للأمهات والأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية. وقال: إنه تم في هذا الشأن تسيير قافلة محملة بهذه المكملات إلى مستشفيات تعز عموماً، ومركز الوفاء للأمومة والطفولة خصوصاً، الذي يستقبل باليوم الواحد مئات الحالات المصابة بسوء التغذية خصوصاً في أوساط فئة غير القادرين.

من جانبهم، ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للتخفيف من معاناتهم؛ والإسهام في استقرار الأوضاع الصحية لسكان المحافظة بوجه عام.

(وام)