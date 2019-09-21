الموسيقى.. الأذن تتفلسف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل يمكن أن تكون هناك فلسفة جمالية للموسيقى؟ هذا السؤال تجيب عنه د. آيات ريان في كتابها «فلسفة الموسيقى وعلاقتها بالفنون الجميلة» وهي تقول: «عندما بدأت طريق البحث كان أول ما توصلت إليه أن هذا الفرع من فروع فلسفة الجمال، الذي يختص بالموسيقى قد بدأ في العصر اليوناني، حيث يعد أفلاطون نقطة البداية للفلسفة الجمالية للموسيقى في الحضارة الغربية، التي استمرت طوال القرون حتى عصرنا الحالي، وأن تحليلات الفلاسفة عبر العصور لفن الموسيقى كانت امتداداً لنظرياتهم الفلسفية وتأملاتهم الجمالية، وبالرجوع إلى قاموس هارفارد للموسيقى نجد التعريف بفلسفة جمال الموسيقى أو استطيقا الموسيقى على هذا النحو: «إن استطيقا الموسيقى هي دراسة علاقة الموسيقى بالحواس الإنسانية والعقل».

ترى ريان أن فلسفة الموسيقى قد تشكلت عبر العصور، بداية من أفلاطون، من خلال انشغال الفلاسفة والمفكرين بالنظر في طبيعة الأنغام والمقامات الموسيقية وقيمتها النفسية والأخلاقية والتربوية، وفي علاقة الموسيقى بالشعر، وهل تستطيع الموسيقى أن تعبر بوسائلها الخاصة، من دون الاعتماد على الكلمات؟، كما تساءلوا: كيف يستجيب المستمع للموسيقى، وهل يتدخل العقل في ذلك أم ينفعل بحسه وشعوره فقط؟، استمر الجدل من أفلاطون حتى القرن الثامن عشر حول القضايا والمشكلات الجمالية وغيرها في محاولة احتواء الفن الموسيقي وفهم تأثيره العميق في النفس الإنسانية.

تهتم ريان في القسم الثاني من كتابها بالمشكلات الجمالية للموسيقى في القرن التاسع عشر، وأهمها الخلاف بين نظرية فاجنر الجمالية في الأوبرا ونظرية هانزلك الجمالية في الموسيقى، حول قدرة الموسيقى على الاستقلال في التعبير، حيث أنكر فاجنر استقلال الموسيقى، بينما دافع هانزلك عن هذا الاستقلال، وتنبع أهمية هذا الموضوع من أن التفكير الفلسفي الجمالي في فن الموسيقى يضيف وعياً جمالياً بهذا الفن.