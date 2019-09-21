ترامب جاهز عسكرياً.. ويعزل «المركزي» الإيراني مالياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات جديدة على إيران في إطار سياسة الضغط الأقصى والعقوبات الأقسى في التاريخ، وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة «جاهزة دائماً» لعمل عسكري ضد إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني رداً على اعتداءات مطلع الأسبوع التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية. وذكر ترامب للصحفيين عقب اجتماع برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، إنها «العقوبات الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق... لم نفعل ذلك أبداً على هذا المستوى»، وتوقع ترامب نجاح العقوبات على إيران.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبيرج، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. وهي خطوة خطيرة، إذ إن فرض عقوبات على البنك المركزي قد تحد أيضاً من القدرة على استيراد مواد إنسانية إلى البلاد.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة. وأشارت الخزانة إلى أن العقوبات تستهدف الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين.

كذلك تابعت أن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور. وحذّرت الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على «أنظمتهم المالية».

وأكد مراسل «العربية» أن واشنطن تعمل حالياً على عزل إيران مالياً بشكل كلي.

كما قال ترامب إنه سيلتقي بمستشاريه للأمن القومي لبحث مزيد من الردود على الهجمات على المنشآت النفطية السعودية التي تلقي الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران. وأضاف ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة «جاهزة دائماً» لعمل عسكري ضد إيران.

وقال ترامب إن الخيار العسكري سينجح، لكن لا ينبغي أبداً الاضطرار لاستخدامه. وأضاف: «نحن من سيقرر توقيت ضرب إيران». وحذر الرئيس الأمريكي طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.

ورداً على سؤال من الصحفيين حول الخيارات العسكرية مع إيران عقب الإعلان عن العقوبات، قال ترامب: «إن الولايات المتحدة دائماً مستعدة». وتابع: «إيران أفلست تقريباً، ووضعها الاقتصادي صعب جداً».

كذلك أضاف ترامب أن على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم.

وأعلن أن بلاده الآن أقوى عسكرياً من أي وقت مضى. وأوضح أنه سيناقش الخيارات المتاحة بشأن إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء. وسيشارك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو في المباحثات حسبما أكد ترامب.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة أنباء بلومبيرج، أن ترامب سيجتمع بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث المسارات الممكنة لاتخاذ إجراء بشأن إيران.

وأفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستعرض خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن القومي برئاسة ترامب، خيارات الرد على الهجوم الإيراني على منشأتي نفط في السعودية.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» أن البنتاجون ستقدم مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية للرئيس الأمريكي، للرد على ما يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنه هجوم إيراني غير مسبوق استهدف صناعة النفط في السعودية. ويتوقع أن تعرض على ترامب قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة، كما سيتم تحذيره في الوقت عينه من أن العمل العسكري ضد إيران قد يتحول إلى حرب، بحسب ما أوضح مسؤولون أمريكيون على دراية بالمناقشات، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم.

إلى جانب ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤولين العسكريين قولهم إن البنتاجون تدرس خيار إرسال المزيد من بطاريات الدفاع الجوي، فضلاً عن طائرات ومعدات مراقبة إلى منطقة الخليج لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات أرامكو.

كما يدرس من بين عدة خيارات أخرى، الإبقاء على حاملة طائرات أمريكية واحدة على الأقل في المنطقة بالمستقبل المنظور.

يذكر أن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، كان أعلن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الخميس، أن «إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو». كما قال «سنقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر»، لافتاً إلى أن «الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير». وأضاف: «ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج»، مشدداً على أن «الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية». كما أفاد بأن واشنطن تتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية. وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي، أكد أن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها. وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها».(وكالات)