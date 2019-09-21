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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد لواء "حرب1" العميد محمد الغنيمي، إن "القوات نفذت عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات للحوثيين في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، كانت في طريقها إلى جبال الغربة والجربة المحاصرة من اللواء".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد "الجاهزة للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر الحوثيين القيام بها".
وكان الجيش اليمني أعلن في 3 أغسطس المنصرم، السيطرة بإسناد من مروحيات التحالف، على مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، سبقها في 15 يوليو الماضي، استعادة قواته سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الاشر في المديرية ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: مقتل 7 من الحوثيين وإصابة عدد كبير بعملية مباغتة شمال شرقي صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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