البنتاغون يعلن موافقة ترامب على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

واشنطن - سبوتنيك. وقال أسبر في إحاطة إعلامية، إن "الرئيس [ترامب] أعطى موافقته لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي".

وأضاف وزير الدفاع، أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران. لكن لديها عدد كبير من الخيارات العسكرية" لافتا إلى أن إرسال القوات "ليس سوى الخطوة الأولى للرد على العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية".

وأشار رئيس البنتاغون إلى ان الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

هذا وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية. وتنفي إيران ذلك.