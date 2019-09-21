اخبار الخليج

البنتاغون: إرسال قوات إلى الشرق الأوسط خطوة أولى للرد على "العدوان الإيراني على السعودية"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

موسكو - سبوتنيك. وقال أسبر في إحاطة إعلامية "هذه مجرد خطوة أولى نتخذها للرد على هذه الهجمات".

© AP Photo / Hussein Malla

وأشار رئيس البنتاغون إلى ان الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

وأكد وزير الدفاع أن "القيام بذلك محاولة [من الولايات المتحدة] لإقناع الإيرانيين للعودة إلى المسار الدبلوماسي".

Advertisements

ووفقا له، للولايات المتحدة وجود "قوي" في المنطقة من دون إرسال قوى إضافية. وتابع "نحن واثقون تماما من مواقفنا".

وفي الوقت نفسه، كرر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على قطاع النفط في المملكة العربية السعودية. وفقا لأسبير، في الأشهر الأخيرة، كثفت إيران أنشطتها العسكرية في المنطقة.

وختم أسبر، قائلا، "إن العدوان الإيراني في تزايد مستمر على الرغم من الدعوات المتكررة للرئيس ترامب لإجراء مفاوضات دبلوماسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: إرسال قوات إلى الشرق الأوسط خطوة أولى للرد على "العدوان الإيراني على السعودية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا