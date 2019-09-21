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موسكو - سبوتنيك. وقال أسبر في إحاطة إعلامية "هذه مجرد خطوة أولى نتخذها للرد على هذه الهجمات".
© AP Photo / Hussein Malla
وأكد وزير الدفاع أن "القيام بذلك محاولة [من الولايات المتحدة] لإقناع الإيرانيين للعودة إلى المسار الدبلوماسي".
ووفقا له، للولايات المتحدة وجود "قوي" في المنطقة من دون إرسال قوى إضافية. وتابع "نحن واثقون تماما من مواقفنا".
وفي الوقت نفسه، كرر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على قطاع النفط في المملكة العربية السعودية. وفقا لأسبير، في الأشهر الأخيرة، كثفت إيران أنشطتها العسكرية في المنطقة.
وختم أسبر، قائلا، "إن العدوان الإيراني في تزايد مستمر على الرغم من الدعوات المتكررة للرئيس ترامب لإجراء مفاوضات دبلوماسية".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: إرسال قوات إلى الشرق الأوسط خطوة أولى للرد على "العدوان الإيراني على السعودية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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