كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي يستضيفه "بن سلمان" بالرياض

واشنطن/ الخليج 365
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي سنوي في الرياض يستضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن المحتمل أن يحضر كوشنر، مبادرة الاستثمار المستقبلي، المعروفة باسم "دافوس الصحراء"، المقرر عقدها في الفترة الممتدة بين 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الصحيفة عن شخص متطلع قوله إن "كوشنر لم يؤكد بعد حضوره رسميًا، وسط توقعات بحضوره باعتباره أحد أعضاء الوفد الأمريكي".
وقاطع الحدث العديد من قادة الأعمال والشخصيات السياسية العام الماضي، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، من بين العديد من الشخصيات البارزة الذين انسحبوا من المنتدى آنذاك.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار، أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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