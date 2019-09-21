الحزم يفاجئ النصر ويحقق الإنتصار عليه بهدف دون رد

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط فريق النصر، في فخ الهزيمة على يد ضيفه الحزم بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، للمرة الأولى ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفاجأ لاعبو الحزم مضيفهم النصر بالهدف الأول في وقت مبكر بالدقيقة 15، بعد تمريرة حريرية من فاريس العياف، تضع كارلوس ستراندبيرج في انفراد بالحارس براد جونز، ويضعها بسهولة في الشباك.

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