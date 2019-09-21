الحزم يفاجئ النصر ويحقق الإنتصار عليه بهدف دون رد

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صحيفة الخليج الالكترونية
سقط فريق النصر، في فخ الهزيمة على يد ضيفه الحزم بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، للمرة الأولى ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وفاجأ لاعبو الحزم مضيفهم النصر بالهدف الأول في وقت مبكر بالدقيقة 15، بعد تمريرة حريرية من فاريس العياف، تضع كارلوس ستراندبيرج في انفراد بالحارس براد جونز، ويضعها بسهولة في الشباك.
وواصل لاعبو النصر محاولاتهم لإدراك هدف التعادل، حيث قام أمرابط بتنفيذ عرضية رائعة، استقبلها حمدالله برأسه وسددها، قبل أن يتألق عسله ويحولها إلى ركنية، في الدقيقة 21.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الحزم على النصر، حتى احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل ضائع.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نفذ أمرابط تمريرة حريرية وضعت حمدالله في انفراد بحارس الحزم، ووضع النجم المغربي الكرة من فوق الحارس ولكن مرت بجانب القائم.
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