دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أخيرًا لعبة Call of Duty: Mobile قادمة في 1 أكتوبر على أندرويد و iOS

© Tech World قدمت بواسطة أخيرًا لعبة CallofDuty: Mobile قادمة في 1 أكتوبر على أندرويد و iOS

خلال مؤتمر مطوري الألعاب 2019 أعلنت شركة Activision وبالتعاون مع Tencent عن نيتها تقديم لعبة إطلاق النار والمغامرات Call of Duty: Mobile على الهواتف المحمولة.

بعد ذلك، تم إتاحة اللعبة للتسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاي.

واليوم، أعلنت Activision وبشكل رسمي أن Call of Duty: Mobile ستصدر على أجهزة أندرويد و iOS في الأول من أكتوبر.

وستكون اللعبة، التي طورها Tencent’s Timi Studio، مجانية للاستخدام ومتاحة في جميع البلدان التي يدعمها جوجل بلاي وأب ستور.

فيما يخص لعبة Call of Duty: Mobile، فسوف تجمع عناصر مختلفة من ألقاب أخرى، مثل Black Ops و Modern Warfare.

وفي بيان رسمي صادر من نائب رئيس شركة Activision: “نحن نقدّم تجربة الحركة الأولى من نوعها على الهاتف المحمول من خلال لعبة Call of Duty المميزة في راحة يديك”.

واستكمل حديثه: “إننا نجمع بعضًا من أفضل الامتيازات التي يجب تقديمها، بما في ذلك خرائط Modern Warfare مثل Crash و Crossfire وخرائط Black Ops مثل Nuketown و Hijacked، وغيرها الكثير، في عنوان ملحمي واحد.”

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وستحتوي اللعبة على وضع Battle Royale الخاص الذي يدعم حتى 100 لاعب على خريطة مفتوحة ضخمة جديدة تمامًا.

ويمكنك اللعب في مسابقات منفردة أو ثنائية أو رباعية اللاعبين عبر البر والبحر والجو بمركبات تشمل ATV وطائرة هليكوبتر وطوّافات.

وسيكون للاعبين أيضًا القدرة على فتح شخصيات Call of Duty الكلاسيكية، مثل John “Soap” MacTavish و Simon “Ghost” Riley من سلسلة Modern Warfare، وكذلك Alex Mason من Black Ops series.

أخيرًا، ستكون اللعبة متاحة للتحميل مجّانًا، على أن تتضمن عناصر داخلية للشراء، مع دعمها للإعلانات، سواء على أندرويد أو iOS.

المصدر:

Gamesradar

التدوينة أخيرًا لعبة Call of Duty: Mobile قادمة في 1 أكتوبر على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.