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مقتل وإصابة 17 شخصا إثر تفجير في مدينة كربلاء العراقية

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بغداد- سبوتنيك. أوضحت الخلية في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نوع "جمبي" قرب "النقطة الأمنية الرئيسية 54" لمدخل محافظة كربلاء وسط العراق، أسفر عن مقتل 12 مواطنا.

وأضافت الخلية، قائلة: "حسب ما وردنا من صحة كربلاء، فإن الحادث، أسفر  أيضا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة  الخطورة، وهم حاليا يتلقون العلاج في مستشفياتها".

وتعتبر محافظة كربلاء، في وسط العراق، من المدن المقدسة ذات الطابع الديني، والمستتبة أمنيا، والتي تشهد سياحة دينية مستمرة على مدى العام، ولاسيما في الأشهر الحرم مطلع العام الجاري.

© Ruptly . Nazek

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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