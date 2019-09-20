خالد بن سلمان: طهران تتغطى بشكل رخيص بالمستضعفين









اسماء السيد - أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين، لكن نراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بـ“المستضعفين” لحماية بقائه وأمنه.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر: تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة.

وتابع نائب وزير الدفاع: على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.