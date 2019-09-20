شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف و جوتيريس يناقشان الوضع فى الخليج ومحادثات أنقرة بشأن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الوضع فى الخليج ونتائج الاجتماع الثلاثى الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا فى أنقرة.

وأوضحت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "نوقشت القضايا الرئيسية على جدول أعمال المنظمة العالمية. وأولى اهتمام خاص لمهام تعزيز التسوية السورية فى ضوء نتائج الاجتماع الثلاثى الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا فى أنقرة فى 12 سبتمبر من هذا العام، فضلا عن الوضع فى الخليج".

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت فى الـ16 من الشهر الجاري، قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والروسى فلاديمير بوتين، والإيرانى حسن روحاني، لمناقشة الأزمة السورية.

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وأكد الزعماء المشاركون فى القمة الثلاثية مجددا على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التى يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة.

وفى ضوء تطور الأوضاع فى المنطقة، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتى النفط السعوديتين. وتنفى طهران تورطها فى المسألة.