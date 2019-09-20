شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص من تنظيم داعش فى غارة جوية أمريكية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، مقتل 8 أعضاء فى تنظيم داعش بضربة جوية فى المنطقة الصحراوية فى جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت أفريكوم - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الضربة وقعت بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية، التى تبعد نحو 1000 كلم إلى الجنوب من طرابلس، مؤكدة عدم إصابة أى مدنى فى العملية.

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ومن جانبه قال الجنرال ستيفن تاونسند قوله إن أفريكوم "شنت الضربة الجوية للتخلص من قياديين ومقاتلين إرهابيين وإعاقة أنشطتهم الإرهابية"، مضيفا أنه لن يسمح لهم باستغلال النزاع الحالى فى ليبيا لحماية أنفسهم، وسنواصل بالتعاون مع شركائنا الليبيين منعهم من جعل ليبيا ملاذا لهم".