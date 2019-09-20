إسرائيل تسلم جثماني فلسطينيين بعد احتجازهما منذ شهور

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

سلّمت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، السلطات الفلسطينية، جثماني شهيدين، أحدهما من العيزرية، شرقي القدس، والآخر من قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، أنها "استلمت جثمان الشهيد عمر يونس على حاجز إلياهو الإسرائيلي قرب قلقيلية".

وفي بيان منفصل، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت جثمان الشهيد نسيم أبو رومي، في معسكر الجبل في بلدة أبو ديس، شرقي القدس، ونقلته إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

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يذكر أن الطفل أبو رومي (14 عاما) استشهد في منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

واستشهد الشاب يونس (20 عاما)، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، في مستشفى "بيلنسون"، بعد أسبوع من إصابته على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 51 فلسطينيا في ثلاجاتها، بينما لا تزال تحتجز جثامين 253 فيما تسمى "مقابر الأرقام"، بحسب إحصائيات فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.