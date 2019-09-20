السيسي يغادر مصر للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

اسطنبول/ الخليج 365

توجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن "السيسي غادر مساء الجمعة القاهرة متوجها إلى نيويورك، ليلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل".

ومن المقرر أن يلتقي السيسي عددا من زعماء وملوك ورؤساء الدول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، حسب المصدر ذاته.

وتأتي مغادرة السيسي وسط هدوء حذر بالشوارع قبيل موعد احتجاجات محتملة دعا إليها معارضون بالخارج، قد تنطلق عقب مباراة تجمع فريقي الأهلي والزمالك، التي تنتهي الساعة 19:00 (ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.