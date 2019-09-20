يونيسف: أكثر من 29 مليون طفل ولدوا بمناطق الصراع العام الماضي

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 29 مليون طفل ولدوا العام الماضي في المناطق المتأثرة من الصراعات حول العالم.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة الدولية، الجمعة، أن أكثر من طفل من بين كل خمسة ولدوا العام الماضي، في العالم، جاؤوا إلى الحياة في بلدان تشهد صراعات مسلحة، مثل أفغانستان، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن.
وأوضح البيان، أن هؤلاء الأطفال فتحوا أعينهم على الحياة بشكل عام في بيئة متوترة وغير آمنة للغاية، وفي مجتمعات تأثرت من فوضى الصراعات.
وأضاف أن الأحداث السلبية والصدمات طويلة المدى أو المتكررة قد تؤدي إلى حدوث "الإجهاد السام" عند الأطفال الصغار، وقد يكون لهذا الموقف نتائج سلبية دائمة من حيث تعلم الأطفال وسلوكهم ونموهم البدني والعقلي.
وقالت مديرة اليونيسف هنريتا فور، "تؤدي النزاعات العنيفة في البلدان حول العالم إلى تقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية للوالدين وأطفالهم بشكل خطير".
وأضافت "لا تستطيع ملايين الأسر الحصول على الأطعمة المغذية أو المياه الصالحة للشرب أو الخدمات الصحية أو أنها محرومة من بيئة آمنة وصحية لتنمو وتترابط".
وأردفت "في نهاية المطاف، تحتاج هذه العائلات إلى السلام، لكن حتى ذلك الحين تحتاج إلى مزيد من الدعم للتعامل مع الدمار الذي تواجهه تلك الأسر وأطفالها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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