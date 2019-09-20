العاهل السعودي: سنتخذ إجراءات عقب انتهاء تحقيقات "أرامكو"

الرياض/ الخليج 365

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن بلاده ستتخذ إجراءات عقب انتهاء التحقيقات في الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو".

جاء ذلك خلال اتصال أجراه العاهل السعودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقال سلمان إن "المملكة بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) التي تحفظ أمنها واستقرارها".

وأوضح أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط العالمية".

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.



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وأدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، مشددا على تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها.

كما أبدى بينغ تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط، حسب المصدر ذاته.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.



وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.



و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.