الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية وقف استهداف الاراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة .
وجاء الاعلان على لسان القيادي في الجماعة مهدي المشاط .
وأعلن في كلمة له اليوم عن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف .
وأضاف “نؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث”.
ودعا آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في ميناء الحديدة.. مرحبا بالانتقال إلى مفاوضات في ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل .
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