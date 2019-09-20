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خالد بن سلمان: طهران لا تنظر لمؤيديها سوى كأدوات لتحقيق أطماعها
صحيفة الخليج الالكترونية
قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن ” نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بال“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه.
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وقال في حسابه على تويتر “تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم اقل من حيث الحجم والقوة.”
وأضاف “على أبناء اليمن والشعوب العربية، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم”.
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