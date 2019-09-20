جونسون وتميم: قلق مشترك من أفعال إيران









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن ناطق باسم داونينغ ستريت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعربا عن قلقهما المشترك حيال أفعال إيران المزعزعة للاستقرار، واتفقا على أهمية التفاوض بهدف تهدئة التوترات في المنطقة.

وقال الناطق إن المحادثات بين جونسون وتميم التي جرت يوم الجمعة تناولت عمق العلاقات وقوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وضرورة إنهاء الحرب في اليمن، والاعتداءات مؤخرا على منشآت أرامكو النفطية في السعودية.

وقد أشاد الزعيمان بعمق العلاقات بين البلدين ومتانة الروابط الاقتصادية بينهما. وكرر رئيس الوزراء تهنئة قطر لاستضافتها لكأس العالم في 2022.

كما أكد جونسون، لأمير قطر التزام المملكة المتحدة المستمر بوحدة الخليج، وبالأمن القومي لقطر. واتفق الزعيمان على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن. وبحثا أيضا الاعتداءات مؤخرا على مرافق أرامكو النفطية في السعودية.