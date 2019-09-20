ماكرون: فرنسا تدعم لبنان في خطط الإصلاح الاقتصادي

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ويهدف لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بالديون في العالم، إلى المضي قدما في إصلاحات طال تأجيلها في مسعى لتحسين اقتصاده المتعثر والمالية العامة للبلاد.
وأضاف ماكرون أن فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن لبنان واستقراره، مؤكدا التزام بلاده بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، حيث تم تخصيص 10 مليارات يورو، وشدد على ضرورة المضي في المشاريع الإصلاحية من الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري.
وأوضح ماكرون أن فرنسا تعمل لإيجاد حل للأزمة السورية من شأنه المساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لكن "لا يمكن التوصل إلى حل خلال بضعة أسابيع ونسيان سبب هجرة اللاجئين".
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في المقابل قال الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إنه أجرى محادثات ممتازة مع شركات فرنسية بشأن الاستثمار في لبنان.
وأكد الحريري أن الحكومة اللبنانية انطلقت في مسيرة الإصلاحات، وسيعرض للرئيس الفرنسي أهم ما تم التوصل إليه وما تنوي الحكومة تنفيذه في السنوات المقبلة، مضيفا "الآن حان وقت إطلاق الاستثمارات" .
وشكر الحريري فرنسا على دعمها الدائم لاستقرار لبنان أمنيا واقتصاديا، مؤكدا التزام لبنان بتطبيق القرار 1701.
الحريري في فرنسا وماكرون يؤكد دعم بلاده للبنان
مقدم من يورو نيوز
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وزير الدفاع اللبناني عن مسيرات إسرائيل: هدفها ليس التصوير فقط بل تنفيذ عمل هجومي
أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن نتائج التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الفنية داخل الجيش اللبناني بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية قبل أسابيع تشير إلى أن هدفهما ليس الاستطلاع فقط، بل كانتا بصدد تنفيذ عمل عدائي. ولفت بو صعب خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الخميس 19 أيلول/سبتمبر، إلى أنهما انطلقتا من مطار "هامونيم" في إسرائيل ويمكن التحكم بهما عبر "اليو آي في" في الأجواء، وأشار إلى أن "اليو أي في" كانت تواصل تحليقها في الأجواء للتحكم بالمسيرتين. وقال بو صعب إن "خرق الطائرات المسيرة هو الأخطر من قبل إسرائيل منذ حرب تموز/يوليو في العام 2006، ويظهر أن الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك". وأضاف أن "هذه الطائرات المحملة بالمتفجرات مرت من فوق مطار بيروت وعرضت الملاحة الجوية للخطر متوجهة إلى الضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله . وأشار إلى أن إحدى هذه المسيرتين كانت تحمل 4.5 كيلوغرام من المتفجرات. وأثار هذا الهجوم بتاريخ 25 أغسطس/ آب احتمال نشوب مواجهة بين لبنان وإسرائيل وسط تصاعد التوتر الإقليمية. للمزيد على يورونيوز: مناوشات أم إرهاصات حرب؟ إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يدمّر آلية عسكرية إسرائيلية الحريري: إسرائيل ارتكبت انتهاكا واضحا لسيادة لبنان بهجوم الطائرات المسيرة إسرائيل تنشر "دمى عسكرية" على الحدود مع لبنان
Euronews (Ar)
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شاهد: ماذا قال التونسيون عن رئيسهم المخلوع زين العابدين بن علي بعد وفاته بمنفاه
توفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الخميس، في منفاه بالسعودية، عن عمر ناهز 83 عاما، وهو الرئيس الذي حكم التونسيين لمدة 23 عامًا قبل الإطاحة به بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي أطلقت العنان لبداية الثورات في جميع أنحاء العالم العربي. التونسيون وبعد سنوات الثورة سميت بثورة الياسمين في تونس، ينتظرون جني ثمارها واستكمال المسار الديمقراطي من خلال الإنتخابات الرئاسية التي تعرفها البلاد. و كانت ردة فعل التونسيين عقب وفاة رئيسهم السابق في مجملها تصب في خانة " له ما له وعليه ما عليه" و"عفا الله عما سلف". وقال فتحي داماك "لقد قضى سنوات كرئيس للبلاد وارتكب أخطاء، كما شاءت الأقدار أن يقوم ما قام به". وأضاف داماك "لكنه فعل ما بوسعه، حسب سياسته بالنظر للقوى الخارجية من حوله، ما حدث كان أكبر منه وحده، وأكبر من تونس نفسها". فيما قال مواطن آخر إن هناك العديد من الفاسدين في عهد النظام السابق وناهبي الأموال الذين تحاول "أحزاب" التصالح معهم، "فلم لا نتصالح مع جثة بن علي". فيما اثنى الشاب بلال السالمي، على انجازات بن علي مثل البنية التحتية التي حسنت حياة الناس، مضيفا أن الرئيس السابق يبقى تونسيا وقد خدم تونس. وكان "الوضع الامني في عهده جيدا حتى وقع انقلاب ضده." ووفقًا للمحامي منير بن صالحة، تم نقل جثة بن علي إلى مكة، حيث سيتم دفنه الجمعة وفقًا لرغبته الأخيرة. للمزيد على يورونيوز: واشنطن تطرد دبلوماسيَّين كوبيَّين بالأمم المتحدة بتهمة تنفيذ عمليات لـ "زعزعة الاستقرار" جلسة مغلقة في الكونغرس بعد مزاعم عن "وعد هاتفي مقلق" من ترامب لمسؤول أجنبي مديرة صندوق النقد الدولي: النمو العالمي "هش ومهدد" بسبب التوتر التجاري بين أميركا والصين
Euronews (Ar)
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كيف ساهمت أصوات الفلسطينيين داخل إسرائيل في تقويض نفوذ نتنياهو؟
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بعد يوم على الانتخابات العامة في إسرائيل، لم يبق في شوارع مدينة كفرقاسم العربية في إسرائيل، أثر من الدعاية الانتخابية للقائمة المشتركة العربية سوى لافتة كبيرة كتب عليها "مليون صوت عربي ... وحدتنا قوة". ولد سمير فرج (54 عاما) ونشأ في المدينة العربية وسط إسرائيل والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 22 ألف نسمة، ولكن "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أسمع فيها صوتا لحزب عربي" يقول فرج. وسمير عربي إسرائيلي وأحد أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم بعد قيام إسرائيل عام 1948. يقول فرج الذي لطالما صوت لصالح حزب العمل الصهيوني "هذه المرة شعرت بأنه يتعين علينا المشاركة في الحكومة". بالنسبة لفرج الذي يعمل تقني كمبيوتر فإن "اليهود وحتى اليساريين منهم بعيدون عن مشكلات العرب اليوم (...) هم حتى لا يدخلون إلى مدننا". ويقول "إن صوتي ذهب للنواب العرب لكي يتعاملوا مع مشكلات الإسكان والبنية التحتية". ويضيف الرجل ذو البنية الطويلة وهو يبتسم ويهم بالدخول إلى مكتبه في بلدية المدينة "الثلاثاء، قال أحد أعضاء حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: الآن يجب أن نولي اهتماما بالعرب لأنهم يستخدمون حقهم في التصويت". ويبدو أن فرج فرح بنتيجة الأحزاب العربية ويقول "هذا انتصار صغير". وشاركت الأحزاب العربية في انتخابات نيسان/أبريل عبر قائمتين، وهو انقسام أفضى إلى نسبة تصويت لم تزد على 49 في المئة. ويحق لنحو 960 ألف نسمة من عرب إسرائيل التصويت في الانتخابات. وكان نصيب النواب العرب في الانتخابات الماضية 10 مقاعد فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان). لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو فشل بعد انتخابات نيسان/أبريل في تشكيل ائتلاف حكومي وفضل التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة على أن يطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من شخص آخر تشكيل الحكومة. وهذه المرة، نجحت الأحزاب العربية بتوحيد نفسها والمشاركة بقائمة واحدة هي القائمة المشتركة. يقول عيسى وهو أحد موظفي بلدية كفر قاسم أيضا "حتى ساعات الظهر لم أكن أرغب في الذهاب إلى التصويت، لكني قررت وذهبت في النهاية". لم يعد يؤمن بوعود النواب العرب لانهم "لم يفعلوا لنا شيئا"، وأدلى بصوته الثلاثاء فقط "لإسقاط بنيامين نتانياهو" الذي يبدو في موقف صعب بعد انتخابات الثلاثاء ويكافح من أجل البقاء في السلطة. ضد العنصرية وفي أقصى الشمال في مدينة الناصرة أكبر المدن العربية في إسرائيل، خرج الناس للتصويت بعد اشتداد معاناتهم منذ أكثر من عقد جراء التمييز والعنصرية اللذين تضاعفا خلال حكم نتانياهو. وآخر سيناريوات العنصرية كان الثلاثاء بعدما حذر نتانياهو من التحالف مع الأحزاب العربية التي "تمجد الإرهابيين المتعطشين للدماء". وبلغت نسبة مشاركة سكان المدينة في الانتخابات 55 في المئة مقابل 40 في المئة في انتخابات نيسان/أبريل. وذهب أكثر من 90 في المئة من الأصوات للقائمة المشتركة. ويتحدث الناشط السياسي فادي الزعبي (21 عاما) كيف أنه عقد عدة اجتماعات في الأشهر الأخيرة لإقناع الناس وحثهم على التصويت. يقول "عقدت الاجتماعات هنا وفي مختلف القرى المحيطة... عقدتها في كل مكان". ويشكل العرب الإسرائيليون 20 في المئة من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 9 ملايين نسمة. واظهرت أخر النتائج ان القائمة المشتركة باتت ثالث أكبر قوة سياسية في البرلمان الإسرائيلي مع 13 مقعدا. تشير المحللة السياسية الفلسطينية ديانا بطو إلى أن النواب العرب في الكنيست تعلموا الدرس من التجربة السيئة ومن انقسامهم في انتخابات نيسان/أبريل. وتضيف "أدرك الفلسطينيون وعرب إسرائيل أنه إذا لم يصوتوا بأعداد كبيرة فسيحصل أعضاء حزب عوتسماه يهوديت المتشدد على المقاعد في البرلمان". ويعتقد الزعبي أن أصوات عرب إسرائيل ستخدم مصالحهم "من أجل مزيد من المساواة وإلغاء قانون القومية"الذي أقرته إسرائيل العام الماضي. وينص القانون على أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ويضيف "تصويتنا جعلنا نشعر بأننا في وطننا أينما كنا في البلاد". ويتابع "هذه هي المرة الوحيدة التي اشعر فيها بان لصوتي قيمة تساوي قيمة صوت اليهودي الإسرائيلي، وهذا يحدث فقط في الانتخابات". للمزيد على يورنيوز: غانتس يرفض دعوة نتنياهو: أنوي تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية بقيادتي انتخابات الكنيست 2019: "الأحزاب الصغيرة" قد تقرر حكومة إسرائيل المقبلة انتخابات الكنيست: عرب وإسرائيليون يتجهون للتصويت ضد معسكراتهم التقليدية
Euronews (Ar)
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الحريري في فرنسا وماكرون يؤكد دعم بلاده للبنان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.