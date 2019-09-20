الرئيس الصيني يؤيد مساعي السعودية لضمان أمنها

الرياض/ الخليج 365

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، تأييد بلاده لمساعي السعودية لضمان أمنها، على خلفية هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة "أرامكو" بالمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الصيني مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق فضائية "العربية" السعودية.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

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وأدان بينغ الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، مشددا على تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك أيضا.

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