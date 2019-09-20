"أفريكوم" تعلن قتل 8 من "داعش" في غارة أمريكية جنوبي ليبيا

مصطفى دالع/ الخليج 365



أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجمعة، مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جوية بمحيط مدينة "مرزق" جنوب غربي ليبيا.

وذكرت أفريكوم، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الغارة جرت الخميس، بالتنسيق مع حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، وأنها لم تسفر عن إصابة مدنيين.

وقال قائد "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسيند، في ذات البيان: "لن نسمح لهم (عناصر التنظيم) باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كملجأ".

وأضاف تاونسيند: "بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا".

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من جهته، أكد المجلس الرئاسي، الليبي، في تصريح صحفي، أن الغارة الأمريكية التي استهدفت عناصر "داعش"، في ضواحي مرزق، "تمت في إطار التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".

وأضاف المجلس: "في هذا الإطار فإن حكومة الوفاق الوطني، ومن خلال التعاون الإستراتيجي مع حلفائها، ستستمر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان ورغم كل التحديات".

وعقب هزيمته في مدينة "سرت" نهاية العام 2016، انهار "داعش" وتشتت عناصره في الصحاري والوديان، إلا أنه مع بداية النصف الثاني من 2017 بدأ ينشط انطلاقا من جبال الهروج وسط الصحراء الليبية، من خلال الإغارة على الواحات وحقول النفط والبلدات الصحراوية المعزولة في محافظة الجفرة (وسط) وإقليم فزان (جنوب غرب)، والقيام بعمليات انغماسية بالعاصمة طرابلس.

جدير بالذكر، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سيطرت على مرزق في 20 فبراير/شباط 2019، لكن مقاتلين من قبائل التبو تمكنوا من استرجاعها بعد قتال مع قبيلة الأهالي الموالية لحفتر في أغسطس/آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.