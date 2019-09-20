تحييد 15 إرهابيا من "بي كا كا" بينهم قيادي بعملية تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 15 عنصرا على الأقل من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بينهم المطلوب "محمد بايدان" القيادي في ما يسمى بـ"مخابرات المنظمة" تم تحييدهم في عملية تركية مشتركة للجيش التركي والمخابرات في شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن العملية المشتركة نفذت في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتم التأكد من تحييد 15 إرهابيا على الأقل من "بي كا كا" خلالها، بينهم بايدان المعروف باسمه الحركي "زينيار شيار آديامان"

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي محمد بايدان انضم إلى منظمة "بي كا كا" الإنفصالية في تسعينات القرن الماضي، وصدرت بحقه أمر إلقاء قبض من القضاء التركي، وشغل مايسمى بالمسؤول المالي في القيادة المركزية للمنظمة لفترة، ومن ثم مسؤول النقل اللوجستي في منطقة "غارة" شمالي العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.