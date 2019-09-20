ترامب يعلن فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني. كذلك أفاد وزير الخزانة الأميركي منوتشين بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران “كبيرة جدا”.

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