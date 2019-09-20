إصابات بالرصاص الحي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة

قطاع غزة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "إصابة 39 فلسطينيا بجراح مختلفة منها 26 إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة مسعفين متطوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 75 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، يوم الجمعة قبل الماضي، مصرع فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: "قتل فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة"، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن "استشهاد الشاب علي سامي الأشقر، 21 عاماً، في المستشفى".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 23 إصابة، منها 15 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
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