"أفريكوم" تستهدف مواقع لـ "داعش" في محيط بلدة مرزق جنوبي ليبيا

وقالت أفريكوم في بيان صدر، اليوم الجمعة، إنها قتلت بضربة جوية شنت مساء الخميس ثمانية من مقاتلي ومسؤولي تنظيم "داعش"، الفرع الليبي، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية.

وعلل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسيند، هذه الضربة الجوية بأنها أتت "للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل نشاطهم الإرهابي".

وأضاف تاونسيند: "لن نسمح لهم باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كنوع من الحماية لهم، فبالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا".

كما أشار بيان أفريكوم إلى أنه يجري في الوقت الحالي تقييم الضربة الجوية، مشيرة إلى عدم قتل أو إصابة مدنيين نتيجة لهذه الغارة الجوية.

وأضاف البيان أن القيادة العسكرية الأمريكية في شمال أفريقيا تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.