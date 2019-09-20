الأمن العراقي يعتقل متهمين سوريين على الحدود... صور

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، بأن قوة من الفوج الرابع باللواء الثامن في الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، وبعد نصب كمين محكم تلقي القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية.

وأضافت الخلية أن العملية جاءت بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، موضحة أن المتهمين تم اعتقالهما خلال محاولتهما عبور الساتر الحدودي قرب قرية تل صفوك على الحدود العراقية السورية، وبحوزتهما 25 منظومة إنترنت.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أنه تم اتخاذ بحق المتهمين، الإجراءات القانونية أصوليا.

وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا، من جهة الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.