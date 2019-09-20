صواريخ الجيش السوري تدمر 4 عربات لجبهة النصرة جنوبي إدلب

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله: "إن المجموعات الإرهابية المسلحة حاولت نقل أرتال محملة بالعتاد والأسلحة والذخائر إلى مواقعها على المحاور المذكورة، مؤكداً أن وحدات من الجيش السوري تعاملت مع هذه التحركات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ، ما أسفر عن تدمير أربع آليات للمسلحين فيما عادت الأرتال أدراجها إلى عمق مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة".
وأضاف المصدر أنه خلال 48 الساعة الماضية حاولت فصائل جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معها نقل أعداد كبيرة من المسلحين باتجاه جبهات القتال مع الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية.
وأكد المصدر أن هذه المجموعات لا تزال متواجدة بكامل عتادها وأسلحتها في المنطقة المنزوعة السلاح وتسعى إلى تحصين وتدشيم مواقعها، مستغلة نظام وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش السوري والتزم به بالرغم من مرور عدة أيام بعد انقضاء المهلة المعلنة.
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