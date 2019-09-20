محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": السعوديون تصدروا حركة السياحة العربية في شرم الشيخ

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن حركة السياحة في مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء، تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، إلا أنه مع بداية دخول المدارس والجامعات تنخفض نسبيا.

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وتابع أن السعوديين كانوا النسبة الأكبر بين السائحين العرب خلال موسم الصيف، فيما حضر الكثير من "الأوكران والطليان والبلاروس والأرمن وكازخستان"، والكثير من الدول الأخرى كانت حاضرة خلال الفترات الماضية.

وتابع فودة أن الجهات المسؤولة تعمل بشكل متسارع على الانتهاء من كافة المشروعات وعمليات التطوير، وأنه من المرتقب افتتاح طريق نفق شرم، كما أن يجري العمل على إنشاء مارينا يخوت عالمية في منطقة خليج القرش.

وشدد فودة على الإجراءات الأمنية أصبحت على درجة عالية من الدقة، وأن الحاجز الأمني بطول 36 كيلو مترا يوجد به أربع بوابات للمرور مجهزين بكاميرات وأجهزة أمنية، وأنه جرى تأمين المطار بشكل كامل، فيما يرتقب أن تفتح جامعة الملك سلمان أبوابها في 2020، حسب قوله.

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وفي وقت سابق، أكد فودة أن هناك مؤشرات إيجابية نحو قيام الحكومة البريطانية الجديدة برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ، بحسب جريدة "الوطن" المصرية.

وبحسب الصحيفة، قال فودة إن هناك تحسنا كبيرا في حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وكذلك بالنسبة لطابا ودهب ونويبع، مؤكدا الزيادة في الحركة السياحية إلى مناطق جنوب سيناء من الأجانب والعرب والمصريين.

وأشار إلى أن هناك استعدادات مكثفة لمؤتمر ملتقى الأديان الدولي الذي سيعقد بمدينة سانت كاترين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمشاركة دولية واسعة. ولفت إلى تأكد حضور نحو 30 سفيرا من رؤساء البعثات الأجنبية العاملة بالقاهرة حتى الآن.