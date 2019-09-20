قرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي في أجواء ملبدة بالغيوم

وكتب قرقاش في حسابه بموقع تويتر: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".
وأشار إلى أن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس وفدا وزاريا ودبلوماسيا كبيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والمشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".
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