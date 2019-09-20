الرئيس الصيني يدين الهجمات على أرامكو

اسماء السيد - بكين: دان الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية لشركة أرامكو في السعودية ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بعد أنّ حمّلت واشنطن إيران مسؤولية هذا الاعتداء غير المسبوق.
وقالت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية للأنباء إنّ شي دعا خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان "الأطراف المعنية للامتناع عن أية أفعال قد تؤدي لتصاعد التوترات في المنطقة".
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