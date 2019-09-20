شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: الهجوم على أرامكو عمل إجرامى يمثل تصعيداً خطيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الهجوم على أرامكو عمل إجرامى يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن المنطقة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشار الملك سلمان، إلى أن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.