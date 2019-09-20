نصر الله للسعودية والإمارات: اوقفوا الحرب بدلا من التعرض لـ"عملية حلب جديدة"

وقال حسن نصر الله في خطاب بثته قناة "بدلا من أن تنفق السعودية و الامارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها إيقاف الحرب على اليمن".

وتابع أن "محور المقاومة قوي جدا والهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع".

​وأضاف أمين عام "حزب الله" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني".

واستطرد قائلا "أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على إيران ليست رهانا لأنها ستدمركم".

وقال نصر الله "اوقفوا الحرب بدل ذلّ أنفسكم والتعرض لـ"عملية حلْب جديدة" من قبل إدارة ترامب".