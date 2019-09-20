وقال حسن نصر الله في خطاب بثته قناة "بدلا من أن تنفق السعودية و الامارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها إيقاف الحرب على اليمن".
وتابع أن "محور المقاومة قوي جدا والهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع".
وأضاف أمين عام "حزب الله" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني".
واستطرد قائلا "أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على إيران ليست رهانا لأنها ستدمركم".
وقال نصر الله "اوقفوا الحرب بدل ذلّ أنفسكم والتعرض لـ"عملية حلْب جديدة" من قبل إدارة ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله للسعودية والإمارات: اوقفوا الحرب بدلا من التعرض لـ"عملية حلب جديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.