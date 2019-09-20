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لكن البرنامج قال في الوقت ذاته إنه لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن الحصص قد تتقلص اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لم يحصل البرنامج على تمويل.
© AP Photo / Amr Nabil
وسبق أن قدم البرنامج حصصا غذائية لنحو 11 مليون يمني شهريا.
وأوقف البرنامج معظم المساعدات في العاصمة صنعاء يوم 20 يونيو/ حزيران، بدافع القلق من عدم وصول المواد الغذائية لمستحقيها من خلال شريك محلي. إلا أنه أبقى على برامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية وللحوامل والمرضعات.
واستأنف البرنامج توزيع المساعدات على نحو 850 ألف شخص بعد ذلك بشهرين في العاصمة بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة. وقال البرنامج آنذاك إنه سيلجأ لعملية تسجيل بالقياسات البيولوجية لتسعة ملايين نسمة يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية وصلت لعدد قياسي في اليمن تجاوز 12 مليون نسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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