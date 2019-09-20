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وأكد البخيتي لـ"عالم سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن قوات التحالف هم من أعلنوا عن الهجوم على الحديدة، وبأنه "ما اتفقنا عليه في السويد هو وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من الجانبين".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
واتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية التحالف الذي تقوده السعودية "بتصعيد خطير" للوضع في الحديدة، بعد أن هاجمت قوات التحالف أهدافا شمالي المدينة الساحلية.
ونفذ التحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، ضد ما وصفها بأنها "أهداف عسكرية مشروعة".
وقال التحالف إنه دمر أربعة مواقع تستخدم في "تجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية"، مضيفا أن تدمير المواقع "المعادية" يسهم في حرية الملاحة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"أنصار الله": التحالف يتحمل نتيجة استهدافه للحديدة والرد سيكون في العمق السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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