دبي - بواسطة محمد فارس هاتف فيفو V17 Pro أول هاتف على الإطلاق بكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت شركة فيفو هاتفها V17 Pro على خطى مشابهة لهواتها السابقة من حيث الكاميرا الأمامية المنبثقة؛ لكن هذه المرة بكاميرا أمامية منبثقة مزدوجة وكاميرا خلفية رباعية.

كاميرا الهاتف

وحيث تأتي الكاميرا الأمامية المزدجة بعدستين الأولى بدقة 32 ميجا بكسل والثانية عدسة واسعة بـ 108 درجة ودقة 8 ميجا بكسل، ليكن بذلك فيفو V17 Pro أول هاتف على الإطلاق يحوي كاميرا أمامية منبثقة مزدوجة.

أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية العدسة الرئيسية فيها بدقة 48 ميجا بكسل والثانية مكبرة بدقة 13 ميجا بكسل وقدرة تكبير بصري لضعفين و10 أضعاف تكبير إلكتروني وقادرة على أخذ صورة للمكونات الدقيقة عن بعد 2,5 سم فقط، أما الثالثة فهي عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل والرابعة 2 بورتريه بدقه 2 ميجا بكسل.

المواصفات الداخلية

وتتيح ميزة الكاميرا المنبثقة دعم الهاتف بشاشة كاملة خالية من النتوء تغطى غالبية الواجهة، حيث يبلغ قياسها 6.4 بوصة وهي من نوع Super AMOLED بدقة+ FHD وتحوي على مستشعر بصمة إصبع مدمج.

فيما يعمل فيفو V17 Pro بمعالج سناب دراجون 675 والذي قد يعد أمراً غريب نوعاً ما كون الشركة لم تزوده بمعالج سناب دارجون الأخير بالرغم من المواصفات الراقية التي يقدمها، حيث أن ذاكرته العشوائية 8 جيجا بايت بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

ويعمل بطارية كبيرة بسعة 4100 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط؛ وكما جرت العادة مع هواتف فيفو فـ V17 Pro مزود بتقنيات ذكاء اصطناعي للمحافظة على البطارية وأدائها العالي فيما يبلغ وزنه مع هذه البطارية الكبيرة 201 جرام.

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وعلى الجانب البرمجي تقدم الشركة ميزة تغيير الصوت بشكل تلقائي للمستخدم أثناء اللعب الجماعي من أجل الحفاظ على خصوصية أكبر للاعب.

السعر والتوفر في السوق

الهاتف متوفر الآن في السوق الهندي بسعر عالي نسبياً بالنظر للفئات المستهدفة والخيارات المتوفرة من المنافسين في سوق يعج بهواتف ذكية متنوعة وبأسعار معقولة كهاتف شاومي k20 على سبيل المثالي، حيث يبلغ سعره 425 دولار تقريباً وهو بطبيعة الحال سعر ممتاز متوافق مع المواصفات التي يقدمها حيث أنه أقرب ما يكون لهاتف رائد منه لمتوسط.

المصدر

The Verge

التدوينة هاتف فيفو V17 Pro أول هاتف على الإطلاق بكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.